РИАМО - 10 мар. Выплату на покупку технических средств реабилитации в Подмосковье теперь можно получить не выходя из дома, выплата назначается при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации инвалида, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга переведена полностью в электронный вид», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что создание доступной среды и удобное получение услуг для граждан с ограниченными возможностями – это важные задачи.

Ранее услуга по оформлению выплаты на средства реабилитации для инвалидов была доступна только при личном посещении ведомства, а результат предоставлялся в виде бумажного сертификата.

Технические средства реабилитации представляют собой изделия, которые позволяют облегчить повседневную жизнь людей с инвалидностью. Среди таких средств — очки для коррекции зрения, «коммуникатор Морзе», медицинская кровать и другие.

Выплата необходимых инвалидам средств назначается при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации инвалида и производится на каждое техсредство, указанное в программе.

Размер выплаты устанавливается согласно предельной стоимости нужного изделия.

Услугу можно получить на региональном портале госуслуг по ссылке.