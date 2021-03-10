РИАМО - 10 мар. Около 100 подмосковных парков, а также областные музеи и дома культуры подготовили для жителей развлекательные программы в честь Широкой Масленицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Масленичные мероприятия проводятся во всех муниципалитетах в течение этой недели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Например, в парке «Раздолье» Одинцовского округа пройдет «Детская Масленица», катание на хаски и лошадях, масленичные мастер-классы; в Малаховском парке в Люберцах состоится праздничный концерт «Широкая Масленица» с гуляниями и сожжением куклы», — говорится в сообщении.

В Подольске откроются 23 праздничные площадки в черте города, в парках и усадьбах. В Балашихе подготовят более 40 театрализованных программ, с 12 по 14 марта на площади у ледового дворца «Арена «Балашиха» развернется гастрономический фестиваль. В Центральном парке Ногинска установят самый высокий масленичный столб.

В 25 городских округах организуют ярмарки. Откроется свыше 1 тысячи торговых точек, где можно будет купить подмосковные товары, фермерскую продукцию, изделия народных промыслов, сувениры.

Самое зрелищное празднование Масленицы в Подмосковье состоится на Большой поляне музея-заповедника А. С. Пушкина в деревне Захарово Одинцовского округа. В программе — ярмарка, игры, мастер-классы, выступление народной артисткм России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

Кроме того, обширная программа масленичных мероприятий подготовлена на территории Главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».

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