РИАМО - 10 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1116 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 993 998 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе проводится масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Уже вакцинировались более 700 тысяч человек. Сделать прививку в мобильных пунктах можно бесплатно и без предварительной записи. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность того, что масочно-перчаточный режим на территории города будет действовать и после отмены большинства ограничений по коронавирусу.

В РФ за сутки выявлено 9079 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 466 смертей, выздоровели 13 350 пациентов.

В России на текущий момент всего выявлено 4 351 553 случая Covid-19. За пандемию умерло 90 275 человек, вылечились 3 945 527 пациентов.

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Текстовая трансляция

10 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.