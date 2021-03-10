РИАМО - 10 мар. В Подмосковье 218 человек получили выплату на приобретение технических средств реабилитации, общая сумма выплат жителям региона составила 3,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Услуга предоставляется инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, при условии наличия рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида», – говорится в сообщении.

Выплата удобна тем, что ее можно получить в электронном виде, а покупка нужного изделия осуществляется в любой организации, где оно продается.

Получить услугу можно на портале госуслуг региона. Для этого нужно перейти по ссылке и подать заявление. Выплата предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о ее выдаче.

Министр социального развития Московской области Ирины Фаевская напомнила, что в перечень входят такие техсредства реабилитации, как аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, изделия для облегчения ухода за инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, очки для коррекции зрения, специальное устройство для инвалидов по слуху с маленькими детьми «Радионяня», коммуникатор для слепоглухих «Коммуникатор Морзе».