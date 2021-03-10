РИАМО - 10 мар. ООО «Меридиан» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на поставку технической соли для нужд подмосковного Рузского округа, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

На действия подрядчика пожаловалось муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа «Благоустройство». Из-за допущенных фирмой нарушений учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Меридиан» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.