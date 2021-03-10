РИАМО - 10 мар. В прошлом году в столице было зарегистрировано свыше 16 тысяч административных правонарушений, следить за порядком сотрудникам полиции часто помогали дружинники, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Выявлено и пресечено более 16 тысяч административных правонарушений. Более 45 тысяч раз народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали в различных профилактических и контрольно-проверочных мероприятиях», — сказал Баранов в ходе заседания Мосгордумы.

Он добавил, что за прошедший год большого внимания заслужили также общественные организации, занятые поиском пропавших людей.