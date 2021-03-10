РИАМО - 10 мар. В среду Государственная дума в окончательном третьем чтении рассмотрит законопроект о штрафах за отсутствие на реализуемой в РФ технике предустановленного отечественного ПО, в будущем это может сказаться на поставках устройств, пишет газета «Известия».

«Согласно документу, для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ко второму чтению в законопроекте появилась поправка. По ней норма распространится на приложения, которые разработали на территории стран Евразийского экономического союза. Возможность удалить отечественные приложения с устройства у потребителя сохранится.

В связи с неясными формулировками, которые присутствуют в законопроекте, из магазинов могут исчезнуть некоторые модели устройств. Опасается этого Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP.

На этапе обсуждения основного закона в документ была добавлена опция «диалогового окна», позволяющая потребителю при первом включении нового устройства получить уведомление с предложением установки всех программ или некоторых, которые представлены в перечне.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что преимущественное количество производителей и поставщиков техники сети уже готовятся к вступлению в силу новых правил, которые касаются предустановки российского ПО. Сама норма о предустановке российского софта начнет действовать с 1 апреля.