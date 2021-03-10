РИАМО - 10 мар. Пять автодорог будут капитально отремонтированы в подмосковном Реутове при поддержке партпроекта единороссов «Безопасные дороги» до конца 2021 года, сообщил глава муниципалитета, секретарь местной организации партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«В 2021 году проведем капитальный ремонт пяти улиц, на состояние которых больше всего обращали внимание наши жители. Партпроект «Безопасные дороги», который в нашем городе мы курируем вместе с депутатом Московской областной думы Тарасом Васильевичем Ефимовым, предусматривает особый контроль за состоянием дорожного покрытия, чтобы удовлетворить повышенные требования как пешеходов, так и водителей автомобилей», - сказал Каторов.

Глава Реутова уточнил, что ремонту в текущем году подлежат: Юбилейный проспект (от Носовихинского шоссе до проезда ЖД переезд-Носовихинское шоссе); улица Комсомольская (от улицы Новой до улицы Новогиреевской); улица Южная (от улицы Октября до Юбилейного проспекта); улица Некрасова (от улицы Победы до владения 35 по улицы Некрасова); улица Комсомольская (от улицы Новогиреевской до улицы Дзержинского).

«Помимо обрезки деревьев и благоустройства зеленых зон вдоль улиц, замены бордюрного камня, асфальтировки тротуаров и проезжей части, рабочим предстоит заново провести обустройство коммунальных колодцев, обновить систему освещения и выполнить целый ряд на первый взгляд незаметных работ, которые во многом определяют удобство и комфорт жителей города», - отметил Каторов.

По словам градоначальника, до конца марта также завершится ямочный ремонт всех проблемных мест на автодорогах города.

«Безопасные дороги» – один из приоритетных проектов «Единой России», которому уделяется особое внимание. Начиная с весны, депутаты вместе с активными жителями, мониторят проводимые ремонты городских и внутридворовых дорог», - отметил Ефимов.

По его словам, это позволяет на начальном этапе откорректировать работу подрядных организаций, например, занизить бордюр для удобного безопасного проезда колясок и людей с инвалидностью, определить, где лучше смонтировать искусственную неровность.

Он добавил, что аналогичные контрольные мероприятия будут проводиться на всех объектах, где будет проходить благоустройство или строительство в рамках муниципальных или региональных государственных программ.