РИАМО - 10 мар. Со среды Роскомнадзор принял решение замедлить скорость работы сервиса Twitter в связи с тем, что компания не удалила противоправный контент из соцсети, сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор ранее направил администрации соцсети более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций с запрещенной информацией. Сейчас не удалены 3168 материалов с призывами к суициду, детским порно и пропагандой наркотиков.

«Распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз. С 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», — говорится в сообщении.

Замедление реализуют на 100% мобильных устройств, а также на 50% стационарных устройств.

Если Twitter продолжит не исполнять требования Роскомнадзора, то сервис могут заблокировать на территории РФ.