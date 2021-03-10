РИАМО - 10 мар. Реконструкцию 30 прудов проведут на территории Москвы в текущем году, работы будут проводиться специалистами комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Планируется привести в порядок 30 прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах», — сказал Бирюков.

Работы проведут на Калитниковском пруду в Центральном округе, Гольяновском и Владимирском прудах в Восточном округе, Капустянском и Медведковском прудах на северо-востоке города.

По словам Бирюкова, пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

«Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей», — отметил заммэра.

Специалисты регулярно проводят обследование прудов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения жителей.