РИАМО - 10 мар. Количество информационных экранов в поездах Московского метрополитена увеличится к 2023 году, ими оборудуют почти 6 тысяч вагонов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В настоящий момент экраны установлены в 4 тысячах вагонов. Всего в составах насчитывается свыше 17,7 тысячи таких устройств.

«К 2023 году это число (вагонов - ред.) вырастет до 6 тысяч, или 87% от общего количества эксплуатируемых вагонов метро», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что экраны крайне востребованы у пассажиров подземки. С их помощью горожане получают оперативный и полезный контент.

Кроме того, в нештатных ситуациях экраны являются основной системой для оповещения пассажиров.