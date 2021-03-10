РИАМО - 10 мар. Масленичные гуляния проходят в 67 городских округах Подмосковья по 14 марта, для жителей подготовили традиционные забавы, гастрономические ярмарки, музыкальные конкурсы и мастер-классы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«Впервые за время введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на территории области пройдут столь широкие народные гуляния», — отметили в пресс-службе.

Одним из главных центров масленичных гуляний станет деревня Захарово в Одинцовском округе. 14 марта здесь выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», ансамбли «Славяне» и «Россияне», балет «Живая планета». Кроме того, будет организована гастрономическая ярмарка, в которой примут участие более 40 фермеров и крафтовых производителей из Одинцовского округа, Подмосковья и других регионов РФ.

Главные масленичные площадки в Подмосковье также разместятся в Клину, Солнечногорске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Серпухове, Красногорске, Домодедове, Истре, Талдоме, Сергиевом Посаде. Жителям предложат попробовать вкусные блины, посмотреть зажигательные выступления музыкальных и театральных коллективов, поучаствовать в традиционных масленичных забавах.

«Масштабы празднования Масленицы в Московской области всегда впечатляют! В области пройдет около 70 праздничных мероприятий. И уверяю вас, что каждый городской округ готовится основательно, по-своему и многие детали организации находятся еще в процессе. Однако уже известно, что, например, 14 марта на Большой поляне в деревне Захарово пройдет Широкая Масленица. В этом месте Масленица проводится больше полувека, в программе гуляний гастрономическая ярмарка (31 торговая площадка), народные игры, мастер-классы, театрализованные программы, а также выступление звезд — народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Также комитетом по туризму Московской области выбраны топ-10 мест, которые обязательно нужно посетить на масленичной неделе: Одинцово, Клин, Солнечногорск, Дмитров, Орехово-Зуево, Серпухов, Красногорск, Домодедово, Талдом, Сериев Посад. Подробности на welcome.mosreg.ru», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Обширная программа масленичных мероприятий запланирована в парке «Патриот». С 12 по 14 марта на территории Главного храма Вооруженных сил РФ будет работать несколько развлекательных зон: центральная, анимационная, торговая и другие.

Гости парка «Патриот» также смогут принять участие в конкурсах и силовых испытаниях, посмотреть выступления скоморохов. Кроме того, состоятся выступления ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, ансамбля народной песни «Карагод».

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