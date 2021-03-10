РИАМО - 10 мар. Народная артистка РСФСР, композитор и пианистка Людмила Лядова скончалась в Москве на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости.

«Людмила Алексеевна скончалась», — сказала бывший администратор артистки Галина Горбенко.

Ранее Лядова была доставлена в столичную городскую больницу №52. У нее диагностировали Covid-19. Позже ее перевели в реанимацию.

Лядова родилась в 1925 году в Свердловске, там же в 1948-м она окончила консерваторию. В 1951-м была принята в Союз композиторов СССР.

За долгие годы творчества Лядова стала автором нескольких сотен работ. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков.

Композитор является заслуженным деятелем искусств РСФСР и народной артисткой РСФСР. Также была награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.