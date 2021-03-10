Мошенничество при аренде квартир: как не потерять деньги

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Одна из распространенных схем мошенничества – сдача в аренду собственности, не принадлежащей арендодателю, рассказывает адвокат Евгений Ромашов, вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнеры.

Мошенник арендует квартиру у собственника. При заключении договора он просит показать свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН, фотографирует настоящие документы, аргументируя это тем, что хочет все проверить. Однако после подписания договора аренды в квартиру он не заселяется. С помощью компьютерных программ злоумышленник меняет в документах данные собственника на свои, а затем размещает объявление на сайтах и повторно «сдает» данную квартиру.

При показе квартиры мошенник предъявляет подложные документы, чтобы максимально ввести в заблуждение арендатора. Его цель – при заключении договора получить с арендатора деньги за первый и последний месяц. Если в квартире сделан качественный ремонт, «арендодатель» может потребовать и залог. После получения денег мошенник исчезает, его телефон перестает отвечать.

Может быть подделана и доверенность, по которой действует якобы уполномоченное лицо от имени собственника. Установить лицо, которое использовало поддельные документы, в таких случаях нелегко, говорит адвокат Адвокатской палаты Московской области Марина Астаева.

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