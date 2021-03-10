РИАМО - 10 мар. До конца весны в столичном метрополитене появится 80 новых терминалов для выдачи SIM-карт, зимой такие аппараты установили на 45 станциях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С помощью терминалов уже выдано более 5 тысяч карт», – написал Собянин в своем блоге.

Проект рассчитан преимущественно на туристов, однако может быть полезен и гражданам столицы. Кроме того, на 76 станциях подземки работает 461 вендинговый аппарат.

По словам мэра, метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для пассажиров.

Более 460 вендинговых автоматов разместили в метро Москвы>>