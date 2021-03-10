РИАМО - 10 мар. На 76 станциях столичного метрополитена располагается и функционирует 461 вендинговый автомат, во время пандемии они продавали маски и перчатки, чем помогли защитить пассажиров городского транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, аппараты стали приятным дополнением к традиционным киоскам.

«Самые востребованные точки – на станциях «Царицыно», «Беговая» и «Трубная», – написал Собянин в своем блоге.

Ознакомиться со всем перечнем вендинговых автоматов можно в приложении «Метро Москвы».

Вендинговый аппарат представляет собой автоматическое устройство для торговли без участия продавца. Товар выдается после того, как покупатель внесет в него деньги.