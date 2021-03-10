РИАМО - 10 мар. Туалетные комплексы работают на 22 станциях столичного метро и на большинстве станций МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что внедрение пассажирских сервисов в метро началось в 2011 году и продолжается до сих пор.

«Модульные туалетные комплексы начали массово устанавливать в метро Москвы в 2018 году. Сегодня санитарные модули действуют уже на 22 станциях метро», - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что список туалетных комплексов можно посмотреть в приложении «Метро Москвы».

Также санитарные комплексы работают на большинстве станций Московского центрального кольца и в поездах «Ласточка», курсирующих по МЦК.

Кроме того, на сегодняшний день пассажирам столичной подземки доступны вендинговые автоматы с кофе, терминалы для выдачи СИМ-карт, онлайн-библиотека и другие сервисы.

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