РИАМО - 10 мар. Виртуальная транспортная карта «Тройка» появится в столице в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Получить ее можно будет в личном кабинете приложения «Метро Москвы» и в дальнейшем — оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что «Тройка» стала «убийцей» очередей в метро, так как раньше в очереди к кассе можно было провести до 20 минут.

За восемь лет продано уже 36 миллионов карт, а более 90% поездок в подземке совершаются именно с помощью «Тройки».

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