РИАМО - 10 мар. Сезон цветения растений может начаться в столичном ландшафтном парке «Зарядье» в апреле, сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

«Если в Москве не будет сильных заморозков, с апреля по май гостей парка будут радовать цветением подснежник кавказский, пролеска сибирская, мышиный гиацинт, дороникум восточный и морозник восточный», - сказали в пресс-службе.

В хвойном лесу посетители парка смогут увидеть, как цветут ландыш майский, примула весенняя и прострел раскрытый.

В зоне степи зацветут ветреница лесная и пион тонколистный, в прибрежном лесу — купальница европейская, ветреница лютиковидная и сцилла сибирская.

Луг заиграет желтыми красками благодаря цветению гусиного лука, а на участке ближе к степи теплую палитру дополнят тюльпаны Биберштейна - их цветки тоже ярко-желтые.

«Весенним настроением смешанный лиственный лес наполнят лиловые цветки хохлатки полой и хохлатки полной. Вид у этих растений довольно необычный, за свою форму в народе хохлаток называют «чубом курицы», - заключили в пресс-службе.

Парк «Зарядье» находится на месте бывшей гостиницы «Россия» в центре Москвы. В парке высажено более 1 миллиона растений, в том числе редкие виды. Богатая ботаническая коллекция знакомит посетителей с природным многообразием России.