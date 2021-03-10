РИАМО - 10 мар. Камеры, которые фиксируют езду с непристегнутым ремнем и разговор по телефону, стали тестировать на дорогах Московской области, пишет в среду «Российская газета».

«Тестирование стартовало в начале этого года. На данном этапе определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушений, штрафы водителям не назначаются», – говорится в материале.

Операционный директор «МВС Груп» Михаил Родионов отметил, что технически внедрение таких систем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации. В связи с тем, что системы рано или поздно, но все-таки появятся в регионах, властям стоит принять во внимание технологические требования для этого.

Ранее камеры, фиксирующие названные нарушения, появились на дорогах Москвы. Нарушители ПДД уже получают штрафы.

«МВС Груп» – это компания, которая обслуживает комплексы фиксации по концессионному соглашению с правительством Подмосковья.