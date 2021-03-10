РИАМО - 10 мар. Авокадо, преподнесенные рэпером Децлом в подарок столичному парку «Зарядье», благополучно прижились, сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

В октябре 2017 года ныне покойный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) подарил парку «Зарядье» два вида авокадо, которые вырастил самостоятельно.

«Два вида авокадо благополучно прижились. До февраля 2021 года посетители парка могли увидеть авокадо во флорариуме», - отметили в пресс-службе.

С февраля флорариум закрыли на реорганизацию. На этот период авокадо расположили в аквафермах, за ними ухаживают специалисты отдела по природоохранной и садово-парковой работе.

Парк «Зарядье» находится в самом центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия». В парке высажено более 1 миллиона растений, в том числе редкие виды. Богатая ботаническая коллекция знакомит посетителей с природным многообразием России.