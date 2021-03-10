РИАМО - 10 мар. Четверо участников группы, которые подозреваются в разбойном нападении на частный дом, задержаны полицейскими в Москве и Королеве, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленники в вечернее время незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Коробово. Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары, проживающей в доме, более 360 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

Она добавила, что результатом оперативно-разыскных мероприятий стало установление и задержание злоумышленников по местам их временного проживания. Таким образом, мужчин задержали в Москве и Королеве.

Петрова отметила, что задержанными оказались четверо уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 19 до 24 лет. Во время обысков в квартире злоумышленников удалось найти и изъять сотовые телефоны, сим-карты и банковские, а также нож.

Задержанные, которых уже заключили под стражу, объяснили, что потерпевший не заплатил им за работу, связанную с отделкой помещения. В настоящее время против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.