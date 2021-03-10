РИАМО - 10 мар. Коллекцию растений, созданных по методу микроклонирования, можно увидеть в столичном ландшафтном парке «Зарядье», сообщили РИАМО в пресс-службе парка.

«Новинка парка — клонированные растения на подземной парковке. Там установили специальные камеры для выращивания растений в регулируемых искусственных условиях — фитотроны, в которых находятся образцы из экспериментальной лаборатории научно-познавательного центра «Заповедное посольство», - сказали в пресс-службе.

В чашках Петри, размещенных в фитотроне, можно увидеть основной материал клеточной инженерии — каллус. Это аналог растительных стволовых клеток, даже из небольшого их числа можно вырастить целое растение.

«В баночках и пробирках можно разглядеть образцы, созданные методом микроклонирования. Они находятся в стерильных условиях в питательной среде Мурасиге-Скуга. В фитотроне представлены и растения из флорариума: их черенковали и переместили в специальный субстрат для выращивания. Все эти растения в будущем подготовят к высадке в грунт, а пока можно в любое время дня наблюдать за их изменениями», - добавили в пресс-службе.

С февраля этого года флорариум «Зарядья» закрыт на реорганизацию. Аэропонный комплекс, где выращивают растения без использования почвы, откроется в апреле и представит посетителям парка новую коллекцию.