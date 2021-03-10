РИАМО - 10 мар. Благодаря новым технологиям столичный Главархив предоставляет доступ к документам онлайн и создает различные экспозиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В России 10 марта отмечается День архивов.

«Сложилось мнение, что архив — это закрытое учреждение. За последний год мы сделали очень многое, чтобы избавиться от этого стереотипа. Это и запуск нескольких крупных онлайн-сервисов, и открытие доступа к уникальным документам, и создание онлайн-клуба мемуаристики для москвичей старшего возраста», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что московский архив стал более открытым. Уже сейчас для работы с документами достаточно сделать запрос онлайн. Заявки принимаются на все документы в трех читальных залах. Уже более 11 миллионов документов оцифровано в настоящее время.

С помощью сервиса «Моя семья» все желающие смогут получить информацию о своих предках. Им уже воспользовалось более 200 тысяч человек.

Москвичи также могли поучаствовать в развитии Главархива, принося семейные вещи. Так появилась экспозиция «Москва — с заботой об истории», где насчитывается более восьми тысяч материалов.

С особым трепетом специалисты Главархива относят к воспоминаниям жителей Москвы. В рамках онлайн-клуба мемуаристики «Линия жизни» москвичи старшего поколения могут рассказать о своем прошлом.

При поддержке Госинспеции по недвижимости был запущен проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Все документы с планами, чертежами и рисунками фасадов доступны онлайн в разделе «Уникальные документы».

Архивные документы в столице хранятся более чем в 40 приспособленных для этого зданиях и помещениях, но уже в 2021 году в Вороновском планируется открыть первый в стране роботизированный архив. Новый объект позволит хранить 100 миллионов документов, в дополнительном здании будет обрабатываться около 2,4 тысяч обращений в день.

Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива>>