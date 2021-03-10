РИАМО - 10 мар. Благодаря новым технологиям столичный Главархив предоставляет доступ к документам онлайн и создает различные экспозиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В России 10 марта отмечается День архивов.
Она добавила, что московский архив стал более открытым. Уже сейчас для работы с документами достаточно сделать запрос онлайн. Заявки принимаются на все документы в трех читальных залах. Уже более 11 миллионов документов оцифровано в настоящее время.
С помощью сервиса «Моя семья» все желающие смогут получить информацию о своих предках. Им уже воспользовалось более 200 тысяч человек.
Москвичи также могли поучаствовать в развитии Главархива, принося семейные вещи. Так появилась экспозиция «Москва — с заботой об истории», где насчитывается более восьми тысяч материалов.
С особым трепетом специалисты Главархива относят к воспоминаниям жителей Москвы. В рамках онлайн-клуба мемуаристики «Линия жизни» москвичи старшего поколения могут рассказать о своем прошлом.
При поддержке Госинспеции по недвижимости был запущен проект по выявлению уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы. Все документы с планами, чертежами и рисунками фасадов доступны онлайн в разделе «Уникальные документы».
Архивные документы в столице хранятся более чем в 40 приспособленных для этого зданиях и помещениях, но уже в 2021 году в Вороновском планируется открыть первый в стране роботизированный архив. Новый объект позволит хранить 100 миллионов документов, в дополнительном здании будет обрабатываться около 2,4 тысяч обращений в день.
Как москвичам найти предков с помощью нового сервиса Главархива>>
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