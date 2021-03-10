РИАМО - 10 мар. Жителям Подмосковья теперь доступен онлайн-сервис, благодаря которому можно ознакомиться с автобусными маршрутами, где действует оплата по карте «Тройка».

Посмотреть маршруты можно по ссылке: https://riamo.ru/article/482109/gde-v-podmoskove-mozhno-oplatit-proezd-trojkoj.xl.

С 1 февраля 2021 года на отдельных маршрутах подмосковных автобусов можно платить за проезд картой «Тройка». Полное слияние московской и подмосковной транспортных карт планируется завершить до сентября.

Сервис позволяет узнать, где в Московской области уже сейчас можно расплатиться за проезд по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». После нажатия на кнопку «Смотреть маршруты» следует выбрать интересующий округ Подмосковья. Это можно сделать на карте или выбрав городской округ из алфавитного списка (кнопка «Городские округа списком»). В табличке, всплывшей после нажатия на округ, будут перечислены номера автобусов, где принимают «Тройку».

В настоящее время оплата транспортной картой «Тройка» доступна в 1,5 тысячах подмосковных автобусов. Оплата картой возможна на маршрутах по регулируемым тарифам, где имеется стационарное оборудование. Стоимость городского тарифа по «Тройке» составляет 37 рублей.

Полный список маршрутов маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>