РИАМО - 10 мар. У Московской государственной экспертизы появилось собственное мобильное приложение, где пользователи смогут отслеживать статусы рассмотрения своих проектов и плановые даты оказания услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Это первое экспертное мобильное приложение в Москве, которое станет важным дополнением к уже существующей экосистеме цифровых сервисов нашей организации», — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Она добавила, что работа над приложением началась в минувшем году. Новый сервис позволит ускорить процесс предоставления данных пользователям. Вся информация доступна благодаря push-уведомлениям, которые можно настроить.
Приложение можно скачать в App Store и Google Play. В дальнейшем его планируют расширять и дорабатывать.
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