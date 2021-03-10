РИАМО - 10 мар. У Московской государственной экспертизы появилось собственное мобильное приложение, где пользователи смогут отслеживать статусы рассмотрения своих проектов и плановые даты оказания услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это первое экспертное мобильное приложение в Москве, которое станет важным дополнением к уже существующей экосистеме цифровых сервисов нашей организации», — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что работа над приложением началась в минувшем году. Новый сервис позволит ускорить процесс предоставления данных пользователям. Вся информация доступна благодаря push-уведомлениям, которые можно настроить.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play. В дальнейшем его планируют расширять и дорабатывать.