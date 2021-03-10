РИАМО - 10 мар. Специалисты проведут ремонтные работы складского помещения на проспекте Мира, дом 119, строение 251, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одноэтажное здание с круглой башней было возведено в 1950-х годах. В нем хранится выставочное оборудование.

«В рамках работ по обновлению фасада предполагается произвести демонтаж поздних металлических пристроек, заменить участки стен тамбуров и расчистить поверхности фасада от поздних слоев краски и штукатурки», — сказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что специалисты также покрасят кирпичную поверхность и проведут облицовку тамбура. Будут установлены утепленные двери и ворота, а все окна заменят на пластиковые. Также отремонтируют кровлю и установят снегозадержатели.