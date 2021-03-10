РИАМО - 10 мар. По прогнозам китайских ученых, через 80 лет Россию и другие страны, находящиеся в Северном полушарии, ожидает масштабное изменение климата, уже к началу XXII века лето может длиться полгода, сообщает kp.ru.

«К 2100 году лето в Северном полушарии будет длиться почти полгода, если страны немедленно не примут меры по смягчению последствий изменения климата. Зима же из-за глобального потепления станет короче и теплее», – говорится в материале.

Один из авторов исследования Юпинь Гуан отметил, что в среднем в период с 1952 года 2011 летнее время увеличилось с 78 дней до 95, зима же сократилась с 76 дней до 73. Таким образом, уже через 80 лет зима может длиться два месяца, что представляет собой риски для человека и окружающей среды.

Изменения климата сказываются на птицах: они меняют маршруты и сроки миграции, животные начинают испытывать проблемы с поиском пищи. Порчу урожайности могут спровоцировать запоздалая метель, а также ложная весна.

По словам китайского метеоролога Цунвэнь Чжу, сдвиг в сезонах, а именно жаркое лето, может также привести к многочисленными лесным пожарам.