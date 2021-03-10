РИАМО - 10 мар. В столичной больнице №13 специалисты приступили к лечению суставов с помощью клеточных технологий, это позволяет избегать операций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инновационная процедура проводится в новом травмотделении, которое открылось в январе. При лечении пациентов врачи используют два метода: использование стволовых клеток собственной жировой ткани и лечение плазмой крови.

«Обе процедуры проводят бесплатно по полису ОМС. Лечение успешно прошли уже более 100 человек. Результаты оказались впечатляющими, поэтому мы планируем и дальше применять клеточные технологии», — сказал главврач городской клинической больницы №13 Сергей Аракелов.

В столице активно работают над модернизацией системы здравоохранений. Более 80% диагностического оборудования является цифровым.

Инновационные технологии позволяют выявлять тяжелые онкологические заболевания. К примеру, специалисты больницы имени Вересаева лечат деформацию стопы с помощью небольших разрезов, а в Морозовской детской больнице используется 3D-принтер.