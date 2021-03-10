РИАМО - 10 мар. Наиболее популярными продуктами, произведенными в Москве, среди импортеров стали средства для волос, косметика и бытовая химия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Объем экспорта товаров широкого потребления из Москвы в минувшем году составил 967 миллионов долларов.

«Лидерами среди импортеров в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Китай. Совокупно они приобрели продукции на 637 миллионов долларов. В основном эти страны закупали моющие и чистящие средства, средства для волос, макияжа и ухода за кожей», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Объем экспорта средств для волос составил 139 миллионов долларов, средств для макияжа — 104 миллиона и бытовой химии — 89 миллионов долларов.

Рост спроса на столичные продукты продемонстрировала Ангола, Корея, Словакия, Австралия, а также некоторые страны Европы — Дания, Норвегия, Польша, Румыния и Болгария.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что средства для волос составляют более 40% всего совокупного экспорта косметической продукции города, а основными импортерами являются Белоруссия и Казахстан.

В целом, за прошлый год увеличилась продажа музыкальных инструментов в четыре раза, картин — в три раза, курительных трубок и мундштуков — в три раза.