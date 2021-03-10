РИАМО - 10 мар. Аромапалочки для дома, гаджеты и тюльпаны стали самыми популярными покупками среди москвичей, которые не успели заранее приобрести подарки к 8 Марта, сообщили РИАМО в пресс-службе маркетплейса Ozon.

«При этом самой быстрорастущей непродовольственной категорией в сервисе Ozon Express 7-8 марта в недельном сопоставлении стали «Принадлежности для праздника» — москвичи в срочном порядке покупали подарочные пакеты разных размеров», - сказали в пресс-службе.

На втором месте по приросту среди категорий non-food оказались «Ароматы для дома». Их продажи в штуках выросли в 19 раз. Абсолютными лидером стали ароматические диффузоры с палочками — очевидно, пользователи выбирали их в качестве универсального подарка, который подойдет и партнеру, и подруге, и коллеге.

В топ пользовательских предпочтений накануне праздника и в само 8 Марта попали разнообразные гаджеты, что также указывает на то, что москвичи спешно докупали подарки. Так, хитами продаж в электронике за 7 и 8 марта стали фитнес-браслет Mi Band 5, «Яндекс.Станция» Mini, «умные» напольные весы Xiaomi Mi Body, беспроводные наушники Apple AirPods, электрическая зубная щетка Oral-B и щетка-стайлер Philips.

Высоким спросом пользовалась и экспресс-доставка цветов. В Международный женский день в Ozon Express тюльпанов приобрели в 1,5 раза больше, чем накануне, активнее всего приобретали букет из 15 желтых тюльпанов.

Из числа продовольственных товаров традиционно к празднику приобретали кондитерские изделия, продажи которых 7 и 8 марта удвоились относительно среднесуточных продаж в марте. В качестве подарков пользователи выбирали наборы шоколадных конфет «Коркунов» и Reber, печенье в подарочных упаковках и наборы макарун от La Duree.

Те же, кто не смог определиться с подарком, выбирали сертификаты Ozon, продажи которых на неделе в преддверии праздника выросли в шесть раз в годовом соотношении.