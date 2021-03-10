РИАМО - 10 мар. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала весны — минус 20,7 градуса, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«По предварительным оценкам, сегодняшний минимум достигает 20,7 градуса, что с начала календарной весны является самой холодной ночью в Москве», — сказала Волосюк.

Ранее самой холодной в столице стала ночь с 8 на 9 марта. Тогда температура составила минус 14,6 градуса.

В Московский регион после короткой оттепели вернулись сильные морозы. С ультраполярным вторжением будет усиливаться северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче. Средняя температура на 15 градусов ниже нормы.