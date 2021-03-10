РИАМО - 10 мар. В вечерний час пик среды на московских дорогах возможны 8-балльные пробки, утром на дорогах мегаполиса 4 балла из 10, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящий момент проблем с движением нет на Ленинском и Кутузовском проспектах, а также на Волоколамском шоссе.

«Движение в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе», – говорится в сообщении.

На текущий момент проблемы с движением наблюдаются на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. Также стоит шоссе Энтузиастов от 1-ой Владимирской до Авиамоторной, уплотняется Волгоградский проспект перед Текстильщиками. В связи с дорожными работами стало плотно и на внешней стороне МКАД на северо-западе.

Движение до одной полосы ограничили в Кожуховском тоннеле, в левом ряду произошла авария.

Общая длина заторов в столице составляет 83 километра. На текущий момент загруженность дорог в городе – 4 балла из 10 возможных.