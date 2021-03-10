РИАМО - 10 мар. Психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО дала советы тем, кто не решается освободить свою квартиру от ненужных мелочей и «пылесборников».

По ее словам, многим людям бывает тяжело избавиться от магнитиков, статуэток и других незначащих вещей, подаренных на праздники.

«Есть люди, которым очень сложно просто выбросить в мусор вещь. Это объяснимо, ведь многие старшие люди переживали трудные времена, когда приходилось экономить, да и родители воспитывали в бережливости. Тогда можно собрать все сувениры в коробку и оставить там, где их могут найти люди, склонные к собирательству. Может быть, не нужная вам вазочка кому-то окажется необходимой», - сказала Панова.

Эксперт добавила, что патологическое собирательство уже является серьезным расстройством психики.

«Тяжелые случаи мы можем видеть в СМИ, когда квартира завалена хламом до потолка. Если вы видите, что ваш близкий идет по этому пути, то нужна консультация психотерапевта», - отметила Панова.

По ее словам, освобождение от старых вещей дает место переменам в жизни. К наведению порядка в своем личном пространстве можно отнестись как к игре или ритуалу.

Примером недорогого и универсального подарка, который не будет захламлять квартиру, Панова назвала цветы.

«Чем они хороши - эмоции вызывают, а полки на долгие годы не загромождают. Лучше дарить скромные букетики, чем ненужные вазы», - заключила психотерапевт.