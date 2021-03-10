РИАМО - 10 мар. В турсервисе Russpass стало доступно более 40 предложений для путешествий по Дальнему Востоку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На цифровом туристическом сервисе Russpass появились предложения для путешествий по российскому Дальнему Востоку. Среди них — Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ», — говорится в сообщении.

На Камчатке сервис предлагает посетить термальные источники, на Чукотке — увидеть места, где обитали древние племена. На Сахалине сервис предлагает сразу 20 вариантов маршрутов, среди которых есть вулканы и водопады.

С помощью сервиса Russpass можно спланировать путешествие по России. Там можно забронировать гостиницу, столик в ресторане, купить билеты. Сервисом уже воспользовались свыше 700 тысяч пользователей.

На сегодняшний день у Russpass свыше 300 партнеров, включая порядка 100 туроператоров Москвы и других городов.

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