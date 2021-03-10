РИАМО - 10 мар. После того, как весной в столице отменят большинство ограничений, масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продлить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Он добавил, что решения, которые будут приняты в дальнейшем, зависят от темпов вакцинации населения и формирования коллективного иммунитета.

Собянин отметил, что управленческие решения в столице, которые ранее разрабатывали годами, во время пандемии Covid-19 стали приниматься за сутки. Сегодня для согласования того или иного вопроса необходим один телефонный звонок.

Для борьбы с инфекцией, по словам мэра, пришлось потратить сотни миллиардов рублей. Эти деньги можно было бы использовать с пользой для москвичей, впрочем, городская экономика и доходы городского бюджета восстанавливаются довольно быстро.

Градоначальник подчеркнул, что без понимания и поддержки миллионов жителей Москвы справиться с пандемией не удалось бы, а количество жертв было бы больше того, что есть на текущий момент.

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9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.