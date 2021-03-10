РИАМО - 10 мар. На сайте Московского инновационного кластера (МИК) запустили новый сервис, с его помощью можно рассчитать размер господдержки, на которую могут претендовать городские компании, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Данный сервис работает по принципу калькуляторов, которые есть на сайтах банков.

«Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, с помощью нового сервиса предприниматели смогут понять, сколько составит компенсация затрат на приобретение и лизинг оборудования, субсидии на экспорт и инжиниринг и так далее.

Сервис необходим для того, чтобы бизнесмены сами могли оценить размер потенциальной поддержки, исходя из своих затрат. Также он поможет избежать ошибок при подсчете суммы господдержки.

«Участники Московского инновационного кластера благодаря новому сервису могут просчитать субсидии на разработку продуктов, приобретение оборудования, лизинг и коммунальные платежи», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На сегодняшний день на платформе МИК работают 18 сервисов. Например, там действует навигатор свыше чем по 200 мерам поддержки.

«Количество актуальных сервисов на платформе i.moscow, которые позволяют инновационным компаниям максимально комфортно взаимодействовать с городом, участвовать в программах развития, решать бизнес-задачи, постоянно растет. Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета», — уточнил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что портал МИК является одним из ключевых инструментов инфраструктуры мер поддержки предпринимательства в Москве. А еще платформа напрямую влияет на формирование благоприятной среды для развития бизнеса в мегаполисе.

Объем финансовой помощи технологическому бизнесу в Москве вырос в 9 раз>>