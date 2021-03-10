РИАМО - 10 мар. Проезжая часть освобождена в районе Рязанского проспекта после столкновения двух авто, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее на Рязанском проспекте, 67/2, строение 1 произошла авария с участием двух машин. Пострадавших нет.

«Проезжая часть освобождена», — говорится в сообщении.

Движение по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода было ограничено до одного ряда. Также движение было ограничено на первой полосе на Рязанском проспекте в сторону центра.