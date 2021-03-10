РИАМО - 10 мар. В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит от минус 17 до минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем погода сформируется под влиянием антициклона. Существенных осадков не предвидится.

«При переменной облачности воздух в послеобеденные часы прогреется в Москве всего лишь от минус 14 до минус 12 градусов, в Подмосковье — от минус 17 до минус 12 градусов», — говорится в сообщении.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление продолжит расти и будет выше нормы на 10-12 миллиметров ртутного столба.