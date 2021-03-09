РИАМО - 9 мар. В феврале в подмосковный бюджет поступило около 44 млн рублей платежей за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли, отсроченных в 2020 году арендаторами, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в рамках оказания помощи представителям бизнеса в период распространения коронавируса с апреля 2020 года предпринимателям Подмосковья отсрочили оплату более 362,3 млн рублей за аренду имущества.

«Администрации муниципальных образований Подмосковья и правительство Московской области, чтобы поддержать малый и средний бизнес в тяжелые времена пандемии, предоставили отсрочку по арендным платежам за период с 1 марта по 1 октября 2020 года по 773 договорам аренды», - добавил Разин.

По его словам, с этого года арендаторы начали погашать отсроченные суммы – в феврале в бюджеты городских округов и области поступили 44 млн рублей.

Так, за аренду государственной неразграниченной земли арендаторы перечислили 18,3 млн рублей, за муниципальное имущество и землю – 25 млн рублей, за областную недвижимость – 0,74 млн рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что арендаторы городских округов Электросталь и Одинцовский перечислили более 8,2 млн рублей, в Люберцах арендаторы перечислили почти 5,3 млн рублей, в Жуковском – 3,5 млн рублей, в Ступине – более 2,8 млн рублей, в Богородском округе – свыше 1,5 млн рублей.

Погасить отсроченные платежи арендаторы смогут в течение 2021-2022 годов.