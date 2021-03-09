РИАМО - 9 мар. Интересные и насыщенные программы подготовили для посетителей на Масленицу подмосковные государственные музеи, можно будет поучаствовать во взятии снежного городка или попробовать art-блины, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

«Музей «Новый Иерусалим» проведет два мастер-класса. «Витражи: весна идет» познакомит с различными техниками росписи по стеклу. А на мастер-классе «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь» сначала расскажут об истории изготовления игрушки на Руси, после чего участников научат сделать простую игрушку из льняной веревки», - говорится в сообщении.

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» проведут праздничную программу для детей «Веселись, честной народ!». Юных гостей познакомят с традициями празднования Масленицы на Руси, а также проведут игры и развлечения, чаепитие. Взрослым музей предложит музыкально-развлекательную программу, концерты классической музыки, творческую мастерскую «Гуслей перезвон чудесный».

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике представят квест «Большое Масленичное WEB-путешествие по музею и городу», пройдут творческие мастерские «Масленичное рукоделие» и игровая программа.

Серпуховский историко-художественный музей проведет тематическую театрализованную экскурсию «Ожившие картины», мастер-класс по росписи дымковской народной игрушки, хороводы, игры, конкурсы и чаепитие с блинами.

Театрализованную программу «Масленица – широкая боярыня» предложит Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. Московский областной музей народных художественных промыслов подготовил программу «У Масленицы русская душа!», которую представит фольклорный ансамбль, народный коллектив «Тынды-Рынды».

Два дня масленичные гуляния будут проходить в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново». Мурановский вареньевар Мария Дидуренко испечет для гостей музея тысячу блинов с авторским малиновым вареньем с мятой и сливовым вареньем с коньяком, корицей и ядрами абрикоса.

Также масленичные гуляния ждут посетителей мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музея-заповедника «Зарайский кремль» и Военно-технического музея.