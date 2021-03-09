РИАМО - 9 мар. Пожарные спасли женщину из загоревшейся квартиры на улице Фомичевой в столице, пожар потушили, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло в квартире на 12-м этаже по адресу: улица Фомичевой, дом 13.

«Из горящей квартиры была спасена хозяйка и передана для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Возгорание потушили. В квартире на кухне горели личные вещи и мебель на площади 2 квадратных метра.