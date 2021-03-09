РИАМО - 9 мар. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по фактам совершения преступлений в отношении подростка в Подмосковье, сообщается на сайте СКР.

«В эфире одной из программ на федеральном телеканале сегодня обсуждались противоправные действия в отношении несовершеннолетних в Московской области со стороны ранее судимого за особо тяжкое преступление мужчины», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года мужчина условно-досрочно освободился, а затем совершил действия сексуального характера в отношении подростка. Он использовал предлог «зачисления» в так называемую «школу волшебников». Кроме того, он истязал ребенка.

Ранее 45-летнему жителю Долгопрудного было предъявлено обвинение по части 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего». По ходатайству следователей его заключили под стражу.

По данному делу специалисты проводят следственные действия, которые направлены на сбор доказательственной базы.

Бастрыкин поручил тщательно проверить все доводы, которые были озвучены в эфире, а еще доложить о ходе и промежуточных результатах расследования данного уголовного дела.