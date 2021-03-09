РИАМО - 9 мар. В финале VI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» были представлены 420 изделий, из них выбрали самые лучшие в различных номинациях, девять сувениров из Подмосковья стали лауреатами, сообщается на сайте конкурса.

«Всего в 2020 году на конкурс было заявлено 3 686 изделий из 65 регионов страны. В финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Уфе приняли участие 214 человек из 34 регионов России, которые представили 420 туристических сувениров», — говорится в сообщении.

В номинации «Сувенир города» среди изделий в средней ценовой категории (от 200 до 500 руб.) Гран-при завоевал магнит «Наличник» (ИП Евгений Михайлов) из Гжели Раменского округа.

Также Гран-при в номинации «Сувенир музея» в средней ценовой категории взяла брошка «Роза» из Музея истории русского платка и шали (Павловский Посад). Третье место — у набора открыток «Истории города Орехово-Зуево в картинках» (Анна Лукина, Ольга Безбородова, Екатерина Караваева, МУК «ОЗГИКМ»). Еще в этой номинации в высокой ценовой категории (от 500 до 3 тыс. руб.) первое место — у кружки-шутихи из Егорьевского историко-художественного музея.

В номинации «Сувенир-игрушка» в средней ценовой категории первое место отдали кольцебросу «Футболист» (Лукина А.Е., Ерышева В.А., МУК «ОЗГИКМ») из Орехово-Зуева. В высокой ценовой категории первое место также завевал футборд «Орехово-Зуево – родина первой футбольной команды» (МУК «ОЗГИКМ»). В категории VIP (от 3 тыс. руб.) третье место — у средневековой настольной игры «Мельница» (Денис Слатов) из села Микулино городского округа Лотошино.

Зарайская медовая коврижка стала третьей в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в средней ценовой категории.

Второе место в номинации «Идея туристического сувенира» в категории VIP выиграл топор «Микулинский Витязь» (Денис Слатов) из села Микулино городского округа Лотошино.

Также в конкурсе есть победители из Москвы. В номинации «Идея туристического сувенира» в высокой ценовой категории Гран-при завоевала серия Russian Insects - сувениры с принтом (Юлия Власова). Спецдиплом от попечительского совета конкурса за популяризацию чайных традиций России в туристической сувенирной продукции вручили агентству Dream Catchers.