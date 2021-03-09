РИАМО - 9 мар. Пожарные локализовали возгорание, которое произошло в неэксплуатируемом здании на улице Новопесчаной в Москве, его площадь составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о горящем здании поступило в 20:51 во вторник. Пожар произошел на втором этаже четырехэтажного здания.

«Принятыми мерами возгорание в 21:21 локализовано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.