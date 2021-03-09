РИАМО - 9 мар. В российских колониях и изоляторах, согласно новому закону, смогут отключить номера сотовых телефонов, которые используют подозреваемые и преступники, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Отключение номеров будет возможно только после того, как решение примут руководитель ФСИН, заместитель либо глава регионального управления», - говорится в сообщении.

Ужесточение закона связано с фиксацией большого количества попыток нарушения нормы о запрете преступникам пользоваться средством связи на территории исправительного учреждения.

За 2018 году сотрудники ФСИН зафиксировали 56 тысяч таких эпизодов. Были задержаны свыше 5 тысяч человек, которые пытались пронести телефоны заключенным.

Еще осужденные в колонии с помощью телефонов совершают аферы, запугивают свидетелей по своим делам и руководят деятельностью своих банд.