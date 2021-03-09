РИАМО - 9 мар. Пожар случился на третьем этаже неэксплуатируемого здания на улице Новопесчаной в столице, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в 20:51. Пожар произошел в четырехэтажном здании по адресу: улица Новопесчаная, дом 12.

«Происходит возгорание на втором этаже. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

В 21:21 пожар локализовали.

Информация о пострадавших при возгорании не поступала.