РИАМО - 9 мар. Более 260 мест определили в округах Подмосковья для проведения ярмарочных мероприятий в 2021 году, следует из документа областного Минсельхозпрода.

Всего в сводный перечень мест проведения универсальных, тематических и сельскохозяйственных ярмарок в Подмосковье попали 266 адресов.

Например, площадками для ярмарок в Балашихе определены Советская улица в микрорайоне Железнодорожный, Аптекарская улица в Салтыковке, территория около культурно-досугового центра «Заря» в одноименном микрорайоне.

Так, в Бронницах для проведения ярмарочных мероприятий задействуют площадь Тимофеева, в Клину - Сестрорецкий парк, в Красногорске - Площадь оптиков, в Пущине - площадку городка аттракционов. Ярмарки пройдут во всех муниципалитетах региона.

С 2018 года на территории Подмосковья провели 482 сельскохозяйственных ярмарки. В этом году в регионе планируется провести более 150 сельхозярмарок.

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