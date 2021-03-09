РИАМО - 9 мар. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о закреплении на законодательном уровне статуса молодых ученых, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инициатива поступила от министра науки и высшего образования страны Валерия Фалькова. Он уточнил, что ни в федеральном, ни в региональном законодательстве в стране данный статус не закреплен.

«На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки», — сказал Фальков.

Путин подчеркнул, что молодые ученые нуждаются в особой поддержке, правительство должно о них позаботиться.