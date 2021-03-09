РИАМО - 9 мар. Женщины легче мужчин переносят коронавирусную инфекцию, потому что у них большая устойчивость к стрессовому фактору, передает «Вечерняя Москва».

Директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что женщины легче переносят заболевание в любых возрастных категориях, за исключением подростков. Среди Covid-пациентов 45-50 лет число смертей у женщин примерно вдвое меньше, чем у мужчин.

«Конечно, это не значит, что заболевание у всех женщин проходит легко. Помимо пола и возраста, есть и другие факторы риска. Но в целом, если смотреть по всей популяции, разрыв по той же летальности довольно большой», - сказал врач.

По его словам, у всех пациентов с коронавирусом, независимо от пола, страдают головной мозг, легкие, сердце, а также внутренние органы.

При этом, головные боли после Covid-19 у женщин могут возникать чаще. Специалист пояснил, что такое бывает после тяжело перенесенного заболевания, а также из-за инфекции может быть поражение головного мозга.

По его словам, статистика показывает, что в Москве среди тех, кто сделал прививку от Covid-19, примерно поровну мужчин и женщин.

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9 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 1,4 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в МФЦ Подмосковья 5 марта. Выездные пункты работали в городских округах Ленинский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Балашиха, Домодедово, Чехов, Одинцовский и другие.

- В столичных торговых центрах «Круг» и «Тройка» с 10 марта начнут работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В мобильных пунктах вакцинации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

- За сутки в России зарегистрировали 9 445 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 больных. В Москве - 1066.